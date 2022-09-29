Можемо повторити: ЗСУ на Херсонщині здатні застосувати “харківський сценарій” — Жданов

У перспективі контратакувальні дії українських військових підрозділів на Херсонському напрямку можуть призвести до швидкого та масштабного звільнення території.

За допомогою ударів авіацією та артилерією ЗСУ планомірно доводять угруповання російської армії у Херсонській області до повної недієздатності. У перспективі контрнаступ може набути такого ж розмаху, який спостерігали на території Харківської області.

Про це говорив у своєму огляді в четвер, 29 вересня, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, підрозділи ЗСУ на Херсонському напрямку продовжують завдавати вогневе ураження угрупованню противника.

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“На скільки я розумію, ухвалено рішення знищувати його поступово, доводячи до стану небоєздатності, не ризикувати нашими людьми і не штурмувати в лобових атаках позиції російських військ”, - зазначив він.

Жданов підкреслив, що для ударів по ворогу застосовується насамперед авіація та артилерія, але в перспективі контратакувальні дії ЗСУ можуть набути такого ж розмаху, який був на Слобожанському напрямку, коли все почалося з контратаки і закінчилося звільненням більшої частини окупованої території Харківської області.

Нагадаємо, колишній французький генерал Домінік Трінкан припустив, що у жовтні українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.

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