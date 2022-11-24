"Можемо задіяти 35-40 тис. військових": Лукашенко відповів, чи допоможе білоруська армія Путіну

Керуючись принципом "і вашим, і нашим" диктатор сказав, що ніколи не відмовлялася від участі у так званій "спеціальній воєнній операції", але не буде відправляти до України своїх солдатів.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заперечив інформацію від деяких західних ЗМІ, що білоруські війська невдовзі вступлять у війну проти України на боці Росії.

Про це інформує провладний білоруський телеграм-канал "Пул першого".

"Це дурня повна. Якщо ми безпосередньо своїми збройними Силами, живою силою вплутаємось у цей конфлікт, ми нічого до цього не додамо, а зробимо навпаки гірше. Це не роль Білорусі у цьому конфлікті", - наголосив Лукашенко.

Водночас, керуючись принципом "і вашим, і нашим" диктатор сказав, що ніколи не відмовлялася від участі у так званій "спеціальній воєнній операції". За його словами, Білорусь "задіяна в ній за багатьма напрямами, але без безпосередньої участі військових".

"Ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живої сили туди не вводимо, тому що в цьому немає необхідності. Наші збройні сили, скільки ми можемо задіяти – 35-40 тис. – вони не вирішать проблему", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент Білорусі вкотре закликав Україну домовлятися з Росією. Він вважає, що за Києвом "стоять американці і поляки".

"Треба виставити Україну, і поляків, і американців, які стоять за ними, у тому вигляді, в якому вони мають бути розгорнуті і показані всьому світу. Вони не хочуть йти ні на які мирні переговори. У них, у американців (вони там рулять через поляків), небезпека одна: ядерний конфлікт, ядерна зброя. Чому? Тому що у них вже буде спекотно", – підсумував диктатор.

Викручується, як може: як Лукашенко уникає відкритого вступу у війну

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що що Києву треба "зупинитися" і піти на мирні переговори з росіянами, аби уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

ТСН.ua писав, яким є рівень загрози для України з боку Білорусі і чи можливий новий наступ на Київ.

Американський генерал Бен Годжес вважає, що якщо Олександр Лукашенко віддасть своїй армії наказ наступати, білоруси можуть повстати.

Білоруський опозиціонер, який живе в Польщі, Павло Латушко розповів, що Лукашенко дуже боїться долі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича і намагається отримати гарантії безпеки від Китаю.

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