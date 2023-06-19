Можлива боротьба між Пригожиним та опозицією: Подоляк оцінив, хто може замінити Путіна

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорить, що ліберальна опозиція Росії займається не тим, що шукає альтернативний шлях розвитку РФ концептуально – вона шукає можливість застовбити за собою якесь місце на політичній арені Кремля.

Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"І це, скажімо так, гуманітарна складова. Тобто вони хочуть просто залишатись інформаторами сучасності. Ну тобто щось говорити про те, як треба розвиватись, куди треба рухатись, як це має виглядати. Такі, знаєте, моральні авторитети без моралі. Вони мають право себе назвати, тому що це все ж таки опозиція. І це не наша опозиція, нам немає сенсу це аналізувати", - зазначив він.

За словами Подоляка, з точки зору дієвості того, що пропонує опозиція Росії, це абсолютно безсенсовно, не має ніякого жодного впливу на російську реальність як таку, на російський політичний процес як такий, не впливає на перебіг війни.

"Набагато більш дієвим сьогодні є той же легіон "Свобода Росії", який показує, що може бути достатньо жорстке протистояння, навіть до громадянської війни як такої в Російській Федерації. Безумовно, якби кількість легіону була набагато більшою, то сьогодні ми з вами б обговорювали не стільки вже війну, скільки відповідні події у низці російських регіонів, які обов'язково привели би до швидкої зміни політичного устрою в Російській Федерації", - зауважив Подоляк.

Подоляк також прокоментував роль Пригожина та як він може відреагувати на спробу російської опозиції очолити владу в РФ.

"Пригожини будуть, напевно, на першому етапі з'ясовувати між собою відносини, і після цього буде зруйновано все, що сьогодні побудовано з точки зору єдиної авторитарної вертикалі як такої. А потім буде процес 1991-го, коли будуть відносно вільні вибори, парламентські чи президентські, немає різниці. Там будуть приймати участь велика кількість різних партій, в тому числі класичні опозиціонери, які отримають 10-15, може, 20%", - резюмував він.

Нагадаємо, Михайло Подоляк оцінив, чи підірве Росія ЗАЕС.

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