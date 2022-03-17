Можлива загибель генералів і пауза у веденні бойових дій: Арестович розповів про досягнення ЗСУ

Можлива загибель генералів і пауза у веденні бойових дій: Арестович розповів про досягнення ЗСУ

За його словами, загалом знищено 10 повітряних цілей.

Українські війська знищили командний пункт сил РФ, що означає можливу загибель декількох генералів і відповідну паузу і дизорганізацію ведення бойових дій.

Про це заявив радник президента України Олексій Арестович у відеозверненні.

Арестович доповів про поточну ситуацію на фронті

"Є кілька досягнень з боку ЗСУ. Перше. Наші війська знищили командний пункт сил РФ. Це величезне військове досягнення, це означає можливу загибель декількох генералів і відповідну паузу і дизорганізацію ведення бойових дій, а також протягом доби традиційно показали себе з найкращого боку наші повітряні сили. Загалом знищено 10 повітряних цілей. Щонайменше 5 літаків, два вертольота 1 БПЛА і декілька крилатих ракет", - зазначив він.

Раніше у Генштабі відзвітували, що стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. ЗСУ продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

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