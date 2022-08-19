Можлива зустріч Путіна та Зеленського на Балі та нова військова допомога США: головні новини ночі 19 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 19 серпня:
- На саміті Великої двадцятки в Індонезії може відбутися зустріч президентів двох країн, що воюють уже півроку. Читати далі –>
- Рішення передати у розпорядження ЗСУ надлишкову зброю із запасів США у Білому домі можуть оголосити в п’ятницю, 19 серпня. Читати далі –>
- США допускають можливість використання зброї, що поставляється Києву, для проведення атак на території Криму для самооборони. Читати далі –>
- Військові аналітики перерахували п'ять можливих причин недавніх вибухів в районі російської авіабази "Бельбек" у Севастополі та в Керчі. Читати далі –>
- У ніч проти п'ятниці, 19 серпня, російські окупанти накрили артилерійським вогнем центральну частину міста Нікополя. Читати далі –>
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