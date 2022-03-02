Можливе вторгнення армії Білорусі та масштабні провокації: підсумок шостого дня війни Росії проти України

ЗСУ здійснюють оборону визначених рубежів та завдають росіянам нищівної поразки на всіх напрямках.
В Україні вже шість днів триває війна, з якою вторглася Росія. Тепер вона ще планує підключити білоруську армію, а також організувати масштабну інформаційно-психологічну операцію.
Про це повідомляє Міністерство оборони України станом на 24:00 понеділка, 1 березня.
Можливе вторгнення білоруської армії
Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ, надає допомогу в розміщенні на своїй території військ та озброєння російських окупантів. В подальшому, імовірно, Білорусь може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів.
Так, з території Білорусі від 24 лютого 2022 року систематично наносяться ракетні удари по військових та цивільних об’єктах. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та перебувають у районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом 1 березня, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичі, Ляховичі та Пінськ.
Масштабні провокації
За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.
Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення, російські окупанти намагатимуться посіяти паніку та хаос.
В зв’язку з тим, що росіянам не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗСУ та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, РФ перейшла до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів. Зокрема, окупаційні війська, коли просуваються вглиб території України, руйнують ретрансляційні вежі мобільного зв’язку. 1 березня завдали ракетний удар по телевежі в Києві.
Нехтування гуманітарним правом
Російські окупанкти продовжують цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.
Оборона
Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та завдають росіянам нищівної поразки на всіх напрямках.
Ліквідація російських окупантів
Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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