Можливе вторгнення армії Білорусі та масштабні провокації: підсумок шостого дня війни Росії проти України

ЗСУ здійснюють оборону визначених рубежів та завдають росіянам нищівної поразки на всіх напрямках.

В Україні вже шість днів триває війна, з якою вторглася Росія. Тепер вона ще планує підключити білоруську армію, а також організувати масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Про це повідомляє Міністерство оборони України станом на 24:00 понеділка, 1 березня.

Можливе вторгнення білоруської армії

Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ, надає допомогу в розміщенні на своїй території військ та озброєння російських окупантів. В подальшому, імовірно, Білорусь може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів.

Так, з території Білорусі від 24 лютого 2022 року систематично наносяться ракетні удари по військових та цивільних об’єктах. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та перебувають у районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом 1 березня, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичі, Ляховичі та Пінськ.

Масштабні провокації

За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення, російські окупанти намагатимуться посіяти паніку та хаос.

В зв’язку з тим, що росіянам не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗСУ та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, РФ перейшла до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів. Зокрема, окупаційні війська, коли просуваються вглиб території України, руйнують ретрансляційні вежі мобільного зв’язку. 1 березня завдали ракетний удар по телевежі в Києві.

Нехтування гуманітарним правом

Російські окупанкти продовжують цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Оборона

Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та завдають росіянам нищівної поразки на всіх напрямках.

Ліквідація російських окупантів

Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.