Можливе загострення воєнних дій до річниці вторгнення Росії: на півдні посилюють заходи безпеки

Від 23 до 25 лютого правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей.

На деокупованій території Херсонської області посилюють заходи безпеки перед річницею вторгнення Росії. Додаткові обмеження запроваджують через ймовірну ескалацію воєнний дій.

Відповідне розпорядження підписав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Херсонська ОВА.

Від 23 по 25 лютого у регіоні діятимуть такі обмеження, як:

підприємства та установи комунальної форми власності, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи;

буде обмежена видача гуманітарної допомоги, грошових виплат у відділеннях «Укрпошти», тощо;

правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей;

"Пункти незламності" працюватимуть цілодобово.

"Наполегливо просимо вас у цей період дбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних", - закликає місцева влада.

Яка існує небезпека до річниці нападу Росії

Нагадаємо, у ГУР попередили, що до річниці повномасштабного вторгнення до України Росія може вдатись до будь-яких дій. Зокрема, йдеться ракетні удари по країні, "щоб нагадати нам, як усе почалося в ніч проти 24 лютого".

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України. Окупанти, ймовірно, хочуть показати сакральність цієї дати.

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