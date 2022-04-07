Можливі хімічні атаки в Україні: ВООЗ вживає заходів для різних ситуацій, які можуть уразити людей

Можливі хімічні атаки в Україні: ВООЗ вживає заходів для різних ситуацій, які можуть уразити людей

Організація розглядає всі сценарії подій в Україні та готується до будь-якої ситуації в межах свого мандату.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге заявив 7 квітня, що орган готується до можливих хімічних атак в Україні, оскільки серйозно ставиться до попереджень, які надійшли як із Заходу, так і з Москви.

Про це Клюге сказав на брифінгу у Львові, пише Reuters.

"Враховуючи невизначеність нинішньої ситуації, немає жодних гарантій, що війна не стане гіршою", – зауважив регіональний директор ВООЗ у Європі.

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"ВООЗ розглядає всі сценарії та вживає непередбачених заходів для різних ситуацій, які можуть уразити народ України, – від продовження лікування масових жертв до хімічних нападів", – повідомив він.

Водночас Клюге відмовився надати детальнішу інформацію про підготовку.

Відповідаючи на пряме запитання про можливу хімічну атаку Росії на Україну, посадовець сказав: "Коротка відповідь полягає в тому, що ВООЗ готується до будь-якої ситуації в межах нашого мандату".

На тому ж брифінгу директорка ВООЗ Хізер Паповіц сказала, що Україна є індустріальною країною з хімічними небезпеками, які можуть постраждати від різних нападів.

Нагадаємо, раніше розслідувачі з’ясували, що російські окупанти в містах, де важко прорвати оборону, можуть використовувати хімічну зброю з нервовою паралітичною дією – зарин. Що це за речовина, як уберегтися від хімічної зброї, читайте на ТСН.ua.

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