Можливі напрямки нового наступу РФ і перелік міст, які будуть під ударом: прогноз експерта

Експерт вважає, що Білорусь, швидше за все, буде відволікальним ударом.

Російські окупанти протягом зими-весни можуть спробувати переломити хід війни і повернути собі стратегічну ініціативу. Є ризик, що ворог завдасть два удари, які сходяться: один у бік Запоріжжя - Дніпра, інший - назустріч, але через Харківську область, Полтаву і Кременчук.

Про це заявив координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, окупанти у намаганнях повернути собі ініціативу на фронті можуть вдатися до стратегічної наступальної операції. Але, за словами експерта, вона навряд буде такого ж масштабу, як у лютому 2022 року, тобто наступу з кількох напрямків.

"Я вважаю, наприклад, що противник буде намагатися провести в східній операційній зоні, на лівобережжі України якусь одну велику, стратегічну операцію. Її метою буде оточення та розгром нашого угруповання військ на Сході або його частини", - сказав Машовець.

На його думку, війська РФ можуть завдати два удари, які сходяться: один у бік Запоріжжя - Дніпра, інший - назустріч, але через Харківську область, Полтаву і Кременчук. Для цього окупантам потрібно буде зосередити та розгорнути два угруповання. Одне - на півдні, друге - в районі Бєлгородської і Курської областей.

"Чому саме там? Тому що там найменша відстань від російського кордону до Дніпра. Якщо говорити дуже приблизно, то місце, де ці два угруповання мають зійтися - район Павлограда", - пояснив координатор "Інформопору".

Експерт припустив, що можливо, росіяни обмежаться серією оперативно-тактичних операцій або спробують організувати одну велику стратегічну операцію.

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"Я не можу дати зараз гарантію - вдасться їм це чи не вдасться. Я вважаю, що на сьогодні таку вірогідність можна оцінювати як 60 на 40: 60 - не вдасться, 40 - вдасться або в повному обсязі, або частково. Наскільки я розумію, до намагання повернути собі стратегічну ініціативу росіяни готуються доволі серйозно", - додав Машовець.

Щодо Білорусі, то експерт вважає, що цей напрямок, швидше за все, буде відволікальним ударом.

Нагадаємо, раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак висловлював подібну думку і попереджав, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро.

Ризик нового наступу РФ

За даними видання The New York Times, Україна і Росія наближаються до ще жорстокішого й кривавішого етапу війни.

Ще у грудні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що російські окупанти можуть піти у новий великий наступ на Україну. Залужний попередив, що це може статися у січні-лютому або навесні. Для цього Путін додатково мобілізовує окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що росіяни можуть розпочати новий наступ навесні. Це може статися з районів, які росіяни вже окупували на півдні та сході України,

Президент України Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв'ю попередив, що новий наступ РФ можливий на будь-якому напрямку. За словами українського лідера, Путін постійно ставить завдання окупантам, які гинуть тисячами, але диктатор все одно ставить ці завдання.

Секретар РНБО Олексій Данілов у колонці для УП написав, що Росія, імовірно, готується до нового наступу. Він зауважив, що не варто недооцінювати ворога, адже це смертельно небезпечно. За його словами, у росіян ще є великий ресурс живої сили, залишилися ще ракети і "тони воєнного заліза".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький попередив, що весна та початок літа 2023-го будуть вирішальними у повномасштабній війні.

Те, що Росія може готуватися до нових серйозних дій у війні проти України, вважає і польський генерал Богуслав Пацек. Він вказав на те, що російські заводи зброї працюють на повну потужність, а Путін збільшив чисельність армії до понад 1 млн 150 тис. осіб, що, за його словами, є великим чисельним прогресом.

Ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд також попередив, що "має бути великий бій. Через два-три місяці очікуватимемо великої війни, і ніхто не знає, чим усе закінчиться". Він наголосив, що країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає - настав час конкретних дій.

Ключові офіційні заяви і думки експертів щодо термінів та сценаріїв можливого російського наступу, читайте у нашому матеріалі.