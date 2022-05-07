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Можливі обстріли: мешканців Кривого Рогу закликали залишатися вдома 8 і 9 травня

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Можливі обстріли: мешканців Кривого Рогу закликали залишатися вдома 8 і 9 травня

Скріншот з відео "Українська правда"

За даними української розвідки, 8-го та 9-го травня готуються провокації з боку Росії, можливі обстріли. Тому мешканців Кривого Рогу на Дніпропетровщині закликали залишатися вдома.

Про це у Facebook написав голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Жодних святкових, урочистих та масових заходів не проводитиметься. Комендантську годину на цілу добу ми вводити не будемо, тому що сподіваємось на вашу свідомість", - підкреслив він.

Вілкул попросив утриматися від участі в будь-яких заходах, скупченнях людей та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Амурському мосту в Дніпрі. Керівник територіальної оборони міста Генадій Корбан попередив, що спроба може повторитися, тому краще об'їжджати цей міст та ще деякі будівлі в місті.

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