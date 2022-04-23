Можливі провокації з боку РФ: мешканців Миколаєва просять утриматися від походу до церкви на Великдень

Можливі провокації з боку РФ: мешканців Миколаєва просять утриматися від походу до церкви на Великдень

Очільник Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич закликав городян не відвідувати храми на Великдень через можливі провокації російських військових.

Про це він сказав в ефірі ТРК МАРТ.

"Я просив би вас, якщо ви можете, утриматися від скупчення людей біля церков", - зазначив Сєнкевич та додав, що напередодні свята російські пропагандисти активно поширюють фейки, що українські військові нібито обстрілюватимуть храми, зокрема, Московського патріархату, щоб потім звинуватити росіян.

Також читайте РФ може влаштувати провокації на Великдень: СБУ закликає українців залишатися вдома

Мер Миколаєва наголосив, що для збереження життя краще утриматись від походу до церкви.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: