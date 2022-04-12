Можливий напад РФ з Придністров’я та Білорусі: у ДПСУ доповіли про ситуацію на кордонах

Можливий напад РФ з Придністров’я та Білорусі: у ДПСУ доповіли про ситуацію на кордонах

У Харківській області та на півдні України прикордонники разом із ЗСУ, Нацгвардією та підрозділами тероборони беруть участь у бойових діях проти РФ.

На кордоні України з Республікою Білорусь та на ділянці з невизнаним Придністров’ям Держприкордонслужба та інші сили оборони посилили заходи безпеки на тлі загрози нападу РФ з цих напрямків.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На кордоні з Молдовою на ділянці з Придністров’ям, і на кордоні з Білоруссю посилені заходи безпеки, аби не допустити ескалації на цих напрямках. Ми стоїмо спільно із ЗСУ, іншими складовими силами безпеки та оборони і готові до заходів у разі, якщо з цих напрямків спробують вторгнутися вороги", - сказав Демченко.

За його словами, після того, як російські війська під тиском ЗСУ були змушені відійти з Київської, Чернігівської та Сумської областей, українські прикордонники повернулись до проведення заходів контролю за кордоном.

"У Київській, Чернігівській та Сумській областях наші прикордонники вже вийшли на місця дислокації, де перебувають прикордонні відділення, підняли держані прапори. Зараз відбувається обстеження прикордонної території, оскільки залишається небезпека мінування. Не виключається робота ДРГ та обстріли з суміжної території", - сказав Демченко.

У Харківській області та на півдні України прикордонники разом із військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардією та підрозділами тероборони беруть участь у бойових діях проти ворога. Так, днями в Маріуполі один з офіцерів ДПСУ, який був пораненим і перебував в оточенні, прикрив відхід своєї групи і підірвав себе. Таким чином він вчинив, бо хотів вберегти радіостанцію від окупантів та не бажав потрапити в полон.

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