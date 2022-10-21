Можливий наступ на Україну з Білорусі: експерт пояснив, як можна зупинити Лукашенка

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко боїться втягувати свою армію у відкриті бойові дії, але готовий надавати усіляку допомогу російським окупантам.

Військовий експерт Сет Кропсі заявив, що загроза більшого залучення Білорусі до війни в Україні зростає.

Про дії, яких Захід може вжити, щоб тримати Олександра Лукашенка подалі від війни в Україні, він пише в матеріалі на National Review.

З його слів, хоча збройні сили Лукашенка досить слабкі, їхня активна участь у війні сприятиме ескалації та загрозі прямого конфлікту між НАТО і РФ. Білоруський диктатор уже надає Путіну підтримку, дозволяючи російській армії використовувати свої території та склади.

"Він розуміє, що подальша інтеграція з РФ неодмінно означатиме повне поглинання його країни, та попри спроби Мінська балансувати між Росією та Заходом, Путіну вдається делалі глибше втягувати Білорусь у свою орбіту. США і НАТО мають серйозно поставитися до загрози залучити армію Білорусі у війну та діяти на випередження", - написав він.

Кропсі пропонує два варіанти цієї стратегії.

По-перше, Захід має дати Білорусі чітке дипломатичне попередження про військову відповідь НАТО в разі її прямого втручання у війну.

По-друге, Лукашенку треба запропонувати можливість "відступу" ― відмовитися від підтримки Путіна і взамін отримати від Заходу захист.

Загроза з Білорусі

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що протягом останніх днів Росія стягує все більше військ та техніки до українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає агресорці допомогу у війні. Зокрема, територія країни стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав. Однак він за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним.

Самопроголошений білоруський президент запевняє, що наразі не має проблем у спілкуванні з Путіним. Мовляв, такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

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