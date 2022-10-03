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Можливий обстріл Польщі та ракетний удар по Запоріжжю: головні новини ночі 3 жовтня

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Можливий обстріл Польщі та ракетний удар по Запоріжжю: головні новини ночі 3 жовтня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 3 жовтня:

  • Путін з відчаю може ухвалити рішення про удари по місцях розподілу військової допомоги Україні на території Польщі. Читати далі –>
  • У ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти ракетами обстріляли місто Запоріжжя. Читати далі –>
  • Путін вніс до Держдуми РФ проєкти законів про приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Російської Федерації. Читати далі –>
  • Знайшли тіло загиблого льотчика з Бучі Михайла Матюшенка, який очолював "Привидів Києва" і загинув у бою над Чорним морем. Читати далі –>
  • Дружина президента України Олена Зеленська під час візиту до Туреччини зустрілася з Вселенським патріархом Варфоломієм. Читати далі –>

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