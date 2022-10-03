Можливий обстріл Польщі та ракетний удар по Запоріжжю: головні новини ночі 3 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 3 жовтня:
- Путін з відчаю може ухвалити рішення про удари по місцях розподілу військової допомоги Україні на території Польщі. Читати далі –>
- У ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти ракетами обстріляли місто Запоріжжя. Читати далі –>
- Путін вніс до Держдуми РФ проєкти законів про приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Російської Федерації. Читати далі –>
- Знайшли тіло загиблого льотчика з Бучі Михайла Матюшенка, який очолював "Привидів Києва" і загинув у бою над Чорним морем. Читати далі –>
- Дружина президента України Олена Зеленська під час візиту до Туреччини зустрілася з Вселенським патріархом Варфоломієм. Читати далі –>
Читайте також: