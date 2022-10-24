Можливий підрив Каховської ГЕС – Піонтковський пояснив, навіщо Путіну потрібен цей план

Окуційна влада зараз вирішує проблему того, як відвернути увагу населення від такої принципової поразки – як здавання Херсона. Вони хочуть замінити поразку у Херсоні більш грандіозною повісткою – підривом Каховської ГЕС.

Про це розповів публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН.

"Як можна зрозуміти з їх риторики і дій, вони не збираються в найближчому часі повертатися в Херсон… Вони хочуть замінити здавання Херсона більш грандіозною повісткою, щоб ця поразка розчинилася. Мені здається, що план їх такий: коли вони перевезуть всіх своїх колаборантів, відведуть елітні війська, в цей момент вони підірвуть ГЕС. Так, вони вже звинуватили в цьому Україну, старий прийом. Але завжди потрібно пам'ятати про те, хто зараз перебуває на чолі Росії – це Путін і Патрушев. Як вони прийшли до влади? У 1999-му році, підриваючи будинки в Росії. Зараз це їх грунт. Поразка в Херсоні викличе величезну політичну кризу в Росії, і він стане остаточним тригером, що відкриває очі російському населенню про програш у війні. Вони цю поразку замінять іншою картиною – "жахливим злочином української влади, яка залила Херсонську область і знищила місто Херсон". Ось така приблизно програма", - розповів експерт.

Піонтковський також прокоментував той факт, що підрив Каховської ГЕС позбавить води окупований Крим і буде перешкоджати ЗСУ використовувати правий берег Дніпра як плацдарм для подальшого наступу.

"Цей аргумент часто повторюється. На нього є дуже проста відповідь: поразка під Херсоном і вхід українських військ на Каховську ГЕС теж позбавить Крим води. Звичайно, вона буде негайно вимкнена, і росіяни вже з цим змирилися. Змирилися з тим, що Херсон не втримати і воду в Крим не зберегти. Їм же краще цим скористатися і звинуватити у всьому українську владу. Зрештою, Путіну наплювати на воду в Криму, як і на все інше, крім влади. Крім цього, залиті водою чотири райони Херсонської області та знищений Херсон позбавлять українську армію можливості використовувати правий берег Дніпра як плацдарм для подальшого наступу. Так що досягається цілий ряд цілей", - резюмував Публіцист.

Загроза підриву окупантами Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов назвав загрозу підриву ворогом Каховської ГЕС катастрофою величезних масштабів.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що мінування Каховської дамби проведено РФ частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.

На думку аналітиків, російські окупанти хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни ніколи не підірвуть заміновану дамбу Каховської гідроелектростанції (ГЕС), адже постраждають більше від цього самі.

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