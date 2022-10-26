Імовірний підрив Каховської ГЕС росіянами: у розвідці оцінили, наскільки це можливо зараз

Водночас від Росії можна очікувати будь-яких провокацій.

Війська РФ, які замінували Каховську ГЕС, навряд чи її наразі підірвуть, оскільки станом на зараз там немає необхідної кількості вибухівки.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні ... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив", - вважає Юсов.

Водночас він наголосив, що від Росії, яка нехтує міжнародним правом та зневажає гуманітарні принципи, можна очікувати будь-яких провокацій.

"Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом - є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації", - заявив Юсов.

Можливий підрив окупантами Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС.

За попередніми оцінками, якщо окупанти наважаться підірвати дамбу, понад 80 населених пунктів опиняться в зоні швидкого затоплення. Внаслідок катастрофи сотні тисяч громадян можуть постраждати.

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що в разі підриву Каховської дамби незаконно анексований Крим залишиться без води щонайменше на 10-15 років. Але, за його словами, в такому разі виникає запитання, навіщо взагалі РФ потрібен Крим.

На думку аналітиків, окупанти мають намір підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.

Своєю чергою, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов переконаний, що мінування Каховської дамби проведено РФ для часткового руйнування, якщо буде потрібно.

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