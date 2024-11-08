"Можливий розпад держави": комбат "Ахіллеса" назвав велику загрозу для України

Через відсутність реакції світу на війська КНДР у Росії Україна зараз потрапляє в ситуацію, коли закінчить війну на умовах РФ, і "це може призвести навіть до розпаду Української держави".

Про це командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко сказав виданню The Washington Post.

Федоренко заявив, що північнокорейські війська війська перебуваються не лише в Курській, але й у Бєлгородській області Росії. Це робиться для того, щоби вивільнити російських солдат для наступу на північний схід України. Комбат назвав це "масованою загрозою".

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"Наявність північних корейців тут є сміливим політичним сигналом для решти світу. І якщо зараз світ зможе проковтнути цю присутність, то повернутися до ситуації, коли ми мали важелі, щоб виграти цю війну на українських умовах, буде дуже важко. Зараз ми потрапляємо в ситуацію, коли ми закінчимо цю війну на умовах Росії, і це може призвести навіть до розпаду Української держави", – висловив думку Федоренко.

"Я не знаю, скільки ще солдатів прибуде з Північної Кореї чи Ірану. Могло бути більше. … Що ми будемо робити, якщо прийде 100 000 північнокорейських солдатів? Якщо вони зайдуть на нашу територію, що ми будемо робити? Що робитиме Захід? Що зроблять Сполучені Штати? Багато питань, багато риторики та мало рішучих кроків від лідерів", – висловився комбат "Ахіллеса".

У контексті такої тривалої та виснажливої боротьби Федоренко зазначив, що будь-який новий та мотивований солдат становить загрозу для України, незалежно від країни його походження:

"Якщо ми бачимо нового солдата, який свіжий, який має зброю, гвинтівку, який може воювати з українськими солдатами, ми не бачимо ні кольору шкіри, ні національності. Неважливо, звідки вони прийшли. Вони прийшли сюди воювати проти України".

До слова, видання Forbes повідомило, що днями російські морські піхотинці, ймовірно, за підтримки бійців з КНДР, кинулися у штурм на українські позиції в Курській області.

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