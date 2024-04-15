Можливо, на Харків і Київ: експерт оцінив, де і коли Росія піде в наступ

Російські війська можуть бути готові до початку наступальних дій наприкінці травня.

Росіяни можуть розглядати різні варіанти напрямків для свого майбутнього наступу в Україні. Щоб організувати наступальну операцію, РФ потрібно щонайменше два тижні.

Таку думку військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула висловив у інтерв’ю виданню "Главред".

Наступ РФ – можливі напрямки

За словами експерта, окупанти можуть піти в наступ на будь-яких напрямках, гіпотетично вони можуть розглядати різні варіанти. Однак не обов'язково все буде втілюватися в життя так, як це замислив ворог.

"Вони можуть спробувати піти у наступ, наприклад, на сході або на півночі на ділянках, де є залізниця. Щоб отримати зручне місце для розгортання великого плацдарму", – припустив Притула.

"Умовно кажучи, наступальні дії можливі в напрямку Харкова, Києва (з півдня Білорусі), Житомира, Коростеня та Крижополя. Також ймовірним напрямком може стати і Придністров'я, яке було позначено на знаменитій карті Буданова, яку він оприлюднив у листопаді 2021 році. Під час повномасштабної війни цей напрямок задіяний не був", – розповів полковник запасу.

Коли Росія піде в наступ

За його оцінками, Росії потрібно щонайменше два тижні, аби організувати наступальну операцію. Але задля цього необхідна злагоджена робота державного механізму. Схожих одностайних дій у росіян вже давно не було.

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"Це казав і Зеленський: якщо Росія піде на певні кроки, вона до них вдасться наприкінці травня-початку червня. Тому можемо зробити розрахунок наступний: військкомати після затятого святкування 9 травня почнуть розсилати повістки і витратять на це приблизно 3 дні, умовно кажучи, до 12-14 травня. Після цього тиждень піде на мобілізацію, і ще тиждень – на швидке перекидання військ. За підсумком наприкінці травня росіяни вже можуть бути готові до наступальних дій", – припустив Притула.

Він додав, що в середині травня стане зрозуміло, чи провела РФ мобілізацію і чи готова до наступу.

"Підготовка буде помітна: на болотах почнеться кипиш – там люди будуть невдоволені, тому що не захочуть йти воювати. Вони можуть радіти війні десь там, але коли вона стосуватиметься безпосередньо кожного з них, виникнуть певні проблеми", – вважає експерт.

Нагадаємо, у статті видання Financial Times йдеться, що Росія може піти у наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Крім того, не виключені штурм у напрямку Харкова або навіть спроба захопити Київ.

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