"Можливо, новий вірус?": Подоляк відповів Лаврову на виправдання злочинів РФ

Подоляк припустив, що Лавров хворий на якийсь новий вірус, тому не бачить воєнні злочини Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову на його виправдання воєнних злочинів Росії.

Подоляк у Twitter закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників РФ.

"Ми не б’ємо по цивільних об’єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання воєнних злочинів Росії пан Лавров. Вважаємо, що ВООЗ має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників Рф. Можливо, новий вірус? На фото – "військові цілі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк переконаний, що деякі країни, які прагнуть "домовитися" з Росією за допомогою переговорів допускають "катастрофічної помилки", бо РФ можна зупинити лише спільною силою. За його словами, деякі іноземні партнери сподіваються, що у питанні війни можна діяти як і в бізнес-конфліктах: домовитися про компроміси, врегулювати суперечку та повернутися до колишнього життя. Однак це зовсім не так.

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