"Можливо в будь-який момент": прикордонники про ймовірний наступ росіян на Сумщину

Наступ російської армії на Сумську область не слід виключати. Він може відбутися, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода".

"Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни", - сказав Демченко.

Демченко нагадав, що протяжність кордону ворогом досить велика. Лише по Сумській області це понад 560 кілометрів.

"І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль", - сказав речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українські війська зможуть зміцнити свої лінії та стабілізувати фронт протягом кількох днів. Водночас Росія може розпочати новий наступ, але вже в Сумській області.

Читайте також: