Можливості Путіна для подальшої війни обмежені: у Британії повідомили варіанти, які є в РФ

Найбільш розумним варіантом було б вивести війська РФ з українських міст, каже Стаббс.

Російський диктатор Володимир Путін обмежений у своїх можливостях на полі бою. Він разом з іншим військовим керівництвом РФ виснажує армію, скорочує масштаби цілей та проводить приховану мобілізацію.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс під час виступу у Відні, цитує "Укрінформ".

Він зауважив, що останнім часом на фронті армія РФ втратила найбільшу кількість військових від 24 лютого. Водночас, це не зупиняє ворога, і, найімовірніше, керівництво армією РФ вже розгорнуло більшість резервістів, призваних у межах "часткової мобілізації".

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Стаббс вважає, що зараз у РФ є кілька варіантів: продовжувати виснажувати свої сили або оголошувати нову хвилю мобілізації.

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України й таким чином припинити безглузду жертву тисяч інших простих росіян", — сказав Стаббс.

Він також наголосив, що Україна має продовжувати отримувати від партнерів озброєння, щоб звільнити від окупантів свої території та не допустити нових захоплень. На його думку, це єдиний шлях до миру.

"Ми будемо підтримувати українців у їхній боротьбі за звільнення своєї батьківщини. Суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України будуть відновлені", – сказав представник Британії в ОБСЄ.

Нагадаємо, російський опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що є три шляхи розвитку війни, розпочатої Росією на чолі з диктатором Кремля Володимиром Путіним. Один із варіантів - війна триває роками з великими втратами і неможливо передбачити, чим вона закінчиться.

Як повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман, що у Путіна немає жодного шансу перемогти у війні та залишитися при владі.

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