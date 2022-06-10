Можна без досвіду: у РФ контрактників для війни в Україні шукають просто на сайтах з пошуку роботи

Можна без досвіду: у РФ контрактників для війни в Україні шукають просто на сайтах з пошуку роботи

Росія шукає заміну солдатам, які не хочуть повертатися на війну з Україною, та тим, хто не може це зробити через поранення, просто на сайтах з пошуку роботу.

Офіційно лідер країни-агресорки Володимир Путін досі не оголосив загальну мобілізацію та режим "воєнного стану", але потрапити до війська РФ однаково може практично будь-хто.

Про це повідомляє "Настоящее время".

Зазначається, що потенційним призовникам короткострокові контракти пропонують на сайтах пошуку роботи Superjob і HeadHunter, і, звичайно, в соціальних мережах. Шукають водіїв, командирів відділень, стрільців-зенітників та навіть гранатометників.

"Перед персональним візитом у військкомат потенційного солдата запитують про стан здоров'я, вік і досвід військової служби, хоча останній, як виявляється, не такий уже й важливий", - йдеться у повідомленні.

Видання також наголошує, що раніше контракт можна було укласти лише чоловікам у віці до 40 років, але після того, як Москві не вдалося здійснити бліцкриг в Україні, депутати Держдуми ухвалили рішення, а Путін практично одразу підписав документ про збільшення вікового цензу до 50 років.

Щодо зарплати таким контрактникам, то її телефоном не повідомляють, але обіцяють озвучити під час співбесіди, пише "Настоящее время" та додає, що ці дані і без того є у відкритому доступі. Так, учасники бойових дій можуть заробляти в РФ близько 3 тисяч доларів на місяць. За знищення української військової техніки обіцяють платити згори. Паралельно з російською армією йде набір до ПВК "Вагнера". Там обіцяють доходи ще вищі, страхові виплати та відмовляють підписувати короткострокові контракти з Міноборони РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 107-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: