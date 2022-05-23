"Можна дістати навіть до Кримського мосту": стало відомо, завдяки чому Україна може деблокувати Чорне море

"Можна дістати навіть до Кримського мосту": стало відомо, завдяки чому Україна може деблокувати Чорне море

Для деблокади Чорного моря Україні потрібні реактивні системи залпового вогню MLRS.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ повідомив керівник безпекових програм центру глобалістики “Стратегія XXI” Павло Лакійчук.

"Щодо поставок протиторпедних ракет: процес триває. Наразі більше говорять про поставки британських та норвезьких ракет - вони меншого калібру, меншої дальності, але достатньо надійні. Тож, ми знайдемо, де їх застосувати. Щодо MLRS - там є два варіанти їхнього комплектування: ближнього та дільнього радіусів дії. Тоді можна дістати навіть до Кримського мосту”, - розповів Павло Лакійчук.

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Він також додав, що можливо, через 2-3 місяці Україна дійде до можливості отримання ракет типу “Гарпун”, які мають широке застосування. Поставки можливі як зі США, так і з третіх країн. Але офіційно це поки що не розглядається, сказав Лакійчук.

“Насправді розблокування чорноморських портів - проблема не лише України. Знищення чорноморського флоту - не єдиний шлях до їхнього розблокування. Експерти та політики кажуть про можливість захисту міжнародного судноплавства у Чорному морі силами НАТО, ЄС. Вони мають досвід конвойних операцій і здійснення коридорів для цивільних судів. Тож світ повинен визначитися: чи свобода судноплавства у морі та верховенство міжнародного права, чи диктат таких "царьків" типу Путіна”, - підкреслив керівник безпекових програм центру глобалістики “Стратегія XXI”.

Нагадаємо, що в Маріуполі кадирівці почали патрулювати вулиці.

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