"Можна надовго втратити всю східну Європу": Зеленський звернувся до парламенту Естонії та подякував за допомогу

"Можна надовго втратити всю східну Європу": Зеленський звернувся до парламенту Естонії та подякував за допомогу

Він висловив подяку за те, що Естонія підтримує українських переселенців і проводить багатотисячні мітинги.

Зараз час, коли Росію можна зупинити, або надовго втратити схід Європи та будь-яку надію на безпечне життя.

Про це під час звернення до парламенту Естонії повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Можна або зупинити Росію, або надовго втратити всю східну Європу та надії на безпечне життя на континенті, яке регулювалося загальноприйнятим правом, а не жорстокою силою. Я вдячний, що ви це розумієте”, - наголосив президент України Володимир Зеленський.

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Він також висловив подяку за те, що Естонія підтримує українських переселенців і проводить багатотисячні мітинги, які закликають до миру в нашій країні.

“Естонія одна з перших надала Україні оборонну допомогу. Я дякую вам за щиру підтримку наших переселенців. Ви були і залишаєтеся зразковими та принциповими під час розгляду питань про війну Росії в Україні”, - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у селі на Херсонщині окупанти розстріляли сімох людей і підірвали будинок з їхніми тілами.

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