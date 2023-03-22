Можна очікувати “чогось більш цікавого”: якою буде нова військова допомога від Заходу - експерт

Збиття росіянами американського безпілотника над Чорним морем може підштовхнути Сполучені Штати до приємних несподіванок для ЗСУ.

У новому пакеті військової допомоги Україні від США на 350 млн доларів можливі сюрпризи від адміністрації Байдена.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Зокрема, він зазначив, що у наданому пакеті в одному з переліків є ракети до РСЗО Himars, але не вказано якого саме радіусу дії. При цьому він припустив, що США можуть чимось приємно здивувати ЗСУ.

“Історія зі збиттям американського безпілотника, можливо, стала каталізатором для цієї заяви і, можливо, буде передавання чогось більш цікавого. Треба дочекатися офіційних заяв представників Білого дому”, - наголосив експерт.

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Також Іван Ступак прокоментував заяву Євросоюзу про передавання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців.

“Нам виділяють снаряди, але фізично їх ще немає, частина з них ще виготовляється. Це дуже тривалий процес. В Європі дійсно є проблема з виготовленням снарядів, вибухівки, пороху”, - пояснив він.

Експерт нагадав, що ЄС виділив мільярд євро для компенсації країнам, які постачають в Україну снаряди.

“Один снаряд калібру 155 мм за останній час підскочив у вартості на 20% і вартість одного снаряду сягає 850 євро. Україна вистрілює 3 тисячі снарядів на день, тобто 2,5 млн євро вилітає. Все ці заяви є мотивацією, аби підштовхнути Україну до рішучих дій”, -вважає Іван Ступак.

Нагадаємо, після збиття Росією американського дрона MQ-9 Reaper, США направили в Чорне море новий безпілотник RQ-4 Global Hawk.

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