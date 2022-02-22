"Можна очікувати, що це війна": бійці на Приазов'ї оцінюють обстріли, які активізувались після визнання Путіним ОРДЛО

"Можна очікувати, що це війна": бійці на Приазов'ї оцінюють обстріли, які активізувались після визнання Путіним ОРДЛО

Вже під ранок російські окупанти знову відкрили вогонь з артилерії.

Тривожна ніч на фронті - одразу після виступу кремлівського очільника на передовій активізувались ворожі кулеметники, снайпери і артилеристи. Нашим бійцям окупанти почали закидувати у шанці гранати та набої ручних протитанкових гранатометів, а під ранок біля Водяного знову падали важкі снаряди.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

Зараз працюють автомати і кулемети просто по нашим укріпленням. Вибухи гранат біля наших шанців і свист куль над головами бійців. «Насправді зараз ведеться провокація на снайпера, щоб ми вискочили», - кажуть військові.

Звуки війни - це перші хвилини на передньому краї - після виступу очільника Кремля і визнання ним недореспублік. «Це додасть їм впевненості, після такої заяви будуть провокації з їхнього боку, витягувати нас на відповідь, щоб потім була картинка, як ми їх обстрілюємо і нас звинуватити. Після цієї заяви вони почнуть вести себе більш агресивно», - переконані бійці.

У більшості бійці не були здивовані такому фіналу. Окупанти просто легалізувались на Сході України. Від Кремля ніхто доброго не очікував. Тому тут у безпосередній близькості до ворога бійці не випускали з рук зброї. «Це було предбачувано, що це настане, просто конкретної дати ніхто не знає і ніхто не знає, що буде далі - можна очікувати, що це війна», - каже боєць ЗСУ.

В минулому боєць на позивний «Спорсмен» професійно займався змішаними боями, але після травми залишив спортивну кар’єру і пішов до війська. Тепер на фронті у свої 21 боронить свою землю, бо родом з Донеччини. Каже, окупанти вдаються до різних фейкових обстрілів і хитрощів. «Спостерігалось учора і сьогодні потрапляння по своїх пропозиціях, працювали з мінометів, хочуть показати, що у нас жертви і Україна вбиває під час перемир’я», - пояснює боєць.

Новини з фронту: вночі активізувались ворожі кулеметники, снайпери і артилеристи

Окупанти напередодні у день обстріляли село Водяне та околиці зі ствольної артилерії. «На тому боці знають, що в селі проживають мешканці, але не заважало здійснити обстріли, прилітали 122 снаряди і міни, а також здійснюються простріли з кулеметів, але ситуація в цілому контрольована», – переконують бійці.

Вже під ранок російські окупанти знову відкрили вогонь з артилерії. Вбивчі снаряди падали у полях вивертаючи коріння дерев і гектари приазовського чорнозему, а скалки летіли у село, в якому ще живуть шестеро людей.

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