Можна рахувати КамАЗами: Арестович розповів про шалені втрати окупантів під час контрнаступу ЗСУ на півдні

На півдні, зокрема на Херсонщині, йдуть важкі бої. Російська армія зазнає величезних втрат.
Щоденні втрати окупантів значно зросли і становлять 300-350 осіб загиблими. Найбільше - на Херсонському напрямку.
Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, адвокатом Марком Фейгіним.
За його словами, 1 вересня в результаті удару по російському плацдарму на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три КамАЗи загиблих окупантів у бік РФ.
"Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони по живій силі, але ми можемо уявити, що там відбувається", – розповів радник ОП.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, українські військові наступають на трьох напрямках тимчасово окупованої росіянами Херсонської області. Одним з елементів звільнення півдня є наступ на захід від річки Дніпро. Окрім того, ЗСУ вдалося домогтися тактичного "сюрпризу", використовуючи погану логістику ворога, адміністрування та керівництво в російських збройних силах.
Читайте також:
- Ухвалені певні рішення, які ми всі скоро побачимо: Зеленський про засідання Ставки верховного головнокомандувача
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Три сценарії розвитку війни: на що розраховує Путін, і за яких умов Україна переможе