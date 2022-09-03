Можна рахувати КамАЗами: Арестович розповів про шалені втрати окупантів під час контрнаступу ЗСУ на півдні

Щоденні втрати окупантів значно зросли і становлять 300-350 осіб загиблими. Найбільше - на Херсонському напрямку.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, адвокатом Марком Фейгіним.

За його словами, 1 вересня в результаті удару по російському плацдарму на правому березі Херсонщини тільки з одного місця вивезли три КамАЗи загиблих окупантів у бік РФ.

"Це тільки один удар, а їх за добу штук 10. Не всі вони по живій силі, але ми можемо уявити, що там відбувається", – розповів радник ОП.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, українські військові наступають на трьох напрямках тимчасово окупованої росіянами Херсонської області. Одним з елементів звільнення півдня є наступ на захід від річки Дніпро. Окрім того, ЗСУ вдалося домогтися тактичного "сюрпризу", використовуючи погану логістику ворога, адміністрування та керівництво в російських збройних силах.

Росіяни обстрілюють смертю південь та схід цілодобово

Читайте також: