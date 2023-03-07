Можна розгорнути проти широкого спектра загроз: німецькі військові навчають українців використовувати нову систему ППО

Вони спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в Збройні Сили Німеччини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

«Український народ щодня зазнає атак російської авіації. Цілями російських загарбників є населені пункти, критична інфраструктура, така як електростанції та мости, а також війська в районах їхньої дислокації. Систему озброєння IRIS-T SLM (Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled Surface Launched Medium Range - зенітні ракети з інфрачервоною головкою самонаведення та керованим вектором тяги середньої дальності) можна розгорнути проти широкого спектра загроз, включно з повітряними загрозами, такими як дрони, літаки, вертольоти або крилаті ракети», - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, що у своїй промові про бюджет у червні 2022 року Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримати Україну в закупівлі системи озброєння IRIS-T SLM (Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled Surface Launched Medium Range - зенітні ракети з інфрачервоною головкою самонаведення та керованим вектором тяги середньої дальності).

Наразі система доставлена ​​в Україну та використовується Збройними Силами України для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів. Вона інтегровані в чинні системи протиповітряної оборони і тепер можна боротися з іншими загрозами з повітря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що врятувало оборонців у перші дні війни і коли зможуть збивати ППО всі 100% цілей.

Додамо, що Німеччина надасть Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex. Вони будуть на озброєнні ЗСУ вже упродовж року.

До того ж Швеція надасть Україні танки Leopard та системи ППО IRIS-T і Hawk.

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