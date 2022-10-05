"Можна змінювати назви хоч щодня, але оточення Путіна заганяє його в кут": Денисенко про "важливі заяви" диктатора

Сьогодні у пропагандистських ЗМІ РФ з’явилася інформація про те, що Путін збирається звернутися до росіян з важливою заявою, яка стосується статусу так званої "спецоперації".

Україні глобально все одно, чи оголосить президент Росії Володимир Путін війну, або воєнну антитерористичну операцію назви він може змінювати хоч щодня, адже це вже абсолютно нічого не змінить.

Про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Сьогодні Путін мав виступити і потім відмінив своє звернення до росіян про війну. Для нас, насправді, глобально все одно: він оголосить війну чи воєнну антитерористичну операцію. Ми маємо просто розуміти: в РФ йде тренд по заганянню Путіна в кут. Заганяє його, його ж найближче оточення, яке використовує воєнкорів і пропагандистів в своїх цілях (вони й самі раді бути використаними). І тут ми підходимо до точки біфуркації: або вони (ці заганяльники) приймають рішення запустити ядерну зброю і еліти створюють Іран-2 або ці ж еліти підводять ситуацію до найгарячішої точки і не дають Путіну це зробити в результаті якогось двірцевого перевороту і починають якісь переговори з Заходом", - зазначив Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що другий варіант, тобто переговори Росії, має більше шансів на втілення в життя.

Він також зазначив, що нагнітання ядерної загрози буде дуже складним випробуванням для психологічного стану мільйонів, і закликав не вірити всім чуткам.

Нагадаємо, у Путіна заявили, що збираються окупувати більше територій України. Речник Путіна Пєсков вигадав нову маячню про "повернення до Росії" всіх територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

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