"Можуть балуватися чим-завгодно": експерт пояснив, чому "референдуми" окупантів не матимуть сенсу

Україні не варто хвилюватися через плани Росії щодо проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Ситуація в окупованому Криму – гарний приклад того, що атаки ЗСУ по загарбниках на півострові не мали якихось наслідків для України.

Це попри те, що росіяни у Криму теж провели "референдум" та вважають його територією РФ.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів у ефірі телеканалу "Freeдом".

"Вони (росіяни – ред.) можуть, звісно, говорити про якусь легітимність і надіятися, що це якось змінить ситуацію. Але я наводжу елементарний приклад: нам всім давно відомо про "хлопки" в Криму. Тобто це не таємниця, що українські сили завдавали, завдають і завдаватимуть ударів по позиціях і місцях розташування противника, які розташовані в окупованому Криму. Там теж був "референдум". Технічно це теж декларується як територія РФ. І в мене виникає типове одеське запитання: ну, і що? І чим це закінчиться? Нічим. Вони можуть балуватися чим-завгодно, створюючи видимість якоїсь бурхливої діяльності", – пояснив експерт.

Він наголосив, що Україні треба звільняти захоплені території, не зважаючи, як ці землі позиціонуватимуть загарбники.

"Я б на це питання ("референдумів" – ред.) узагалі б не звертав уваги, тому що, як казав Тарас Шевченко, нам своє робить. Тобто нам треба звільняти ці землі. А як вони (росіяни – ред.) будуть позиціонувати у своїй спотвореній свідомості ці землі – це їхня справа і я б на цьому навіть не загострював би увагу", – сказав Грабський.

Нагадаємо, маріонеткові режими "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани провести "референдуми" про входження до складу Росії. Вони вже озвучили дати — від 23 до 27 вересня цього року.

З заявою про необхідність "референдуму" виступили і колаборанти в окупованих районах Херсонської області.

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