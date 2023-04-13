Можуть бути катаклізми, повені, землетруси: екстрасенс спрогнозував майбутне Росії

В Росії суспільство має велику зневіру у те, що дії влади та військових приведуть до перемоги РФ у війні, яку вона розв’язала проти України.

Карма повертатиметься до Росії в різних проявах. Російське суспільство вже втратило віру в те, що РФ переможе у війні.

Про це в інтерв’ю “Уніан” розповів екстрасенс Макс Гордєєв.

“По-перше, це розлом. Йде важка енергія. Вже зараз багато людей у Росії мають велику зневіру, вони втрачають віру у те, що переможуть. Це правильно, бо з країною-агресором нічого доброго не буде. Карма повертатиметься до Росії в різних проявах. Можуть бути катаклізми, повені, землетруси та інше. Тому, повірте мені, що ця країна страждатиме”, - розповів екстрасенс.

За його словами, коли Україна переможе, Росія піде, як Титанік, під воду. Тобто буде розкол, який потягне всю країну на дно.

“Багато хто кричить, що Росія "нєпотопляємая", але я бачу, що Україна буде саме тим айсбергом, який це зробить. Є ймовірність, що Путін помре цього року? На жаль, не так швидко, як нам хотілося. Тому що він працює не лише з лікарями, а з великими магічними ритуалами. Не все хтось робить за нього, бо він і сам може щось робити в цьому плані. Не сумнівайтеся, що це та ще падлюка і демон”, - підкреслив Макс Гордєєв.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що Польща передасть Україні нову партію винищувачів МіГ-29.

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