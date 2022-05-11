"Можуть хоч до Марсу, все одно звільнимо": Подоляк про плани "гауляйтерів" приєднати Херсонщину до РФ

"Можуть хоч до Марсу, все одно звільнимо": Подоляк про плани "гауляйтерів" приєднати Херсонщину до РФ

"Гауляйтери" Херсонської області заявили про плани приєднати регіон до Росії.

Проте це не можливо зробити, оскільки ЗСУ звільнять Херсонську область від навали російських окупантів.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що єдине звернення, яке можуть готувати колаборанти - це прохання про помилування після деокупації Херсонщини.

"Єдине звернення, яке можуть готувати "гауляйтери" Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до президента-диктатора країни-терористки Росії Володимира Путіна.

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