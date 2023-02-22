"Можуть нагадати, як усе почалося": у ГУР попередили про підступний задум РФ до річниці вторгнення

До річниці повномасштабного вторгнення до України армія Росії може вдатись до чого завгодно, щоб нагадати, яким був початок війни, 24 лютого. Натомість Україна готова до будь-якого розвитку подій.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Associated Press.

З наближенням 24 лютого, вважає Скибицький, може статися будь-що, зокрема ракетні удари по країні, "щоб нагадати нам, як усе почалося в ніч проти 24 лютого".

"Можна чекати будь-чого. І можливо ударів, і ще якихось провокаційних дій. Це ракетні удари по нашій інфраструктурі, на фронті. Ми готові до такого розвитку подій. Ми не довіряємо Москві та не довіряємо вже багато років", - зауважив Скібіцький.

Говорячи про ситуацію на фронті, він зауважив, що багато чого залежатиме від того, як пройдуть ці найближчі місяці і яких успіхів буде досягнуто, зокрема й українською стороною.

"Багато залежатиме від того, як пройдуть ці найближчі місяці і яких успіхів буде досягнуто, зокрема й наші власні. Тому що ми також плануємо свої бойові дії не на завтра і не післязавтра, а на певний період часу", - заінтригував він.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський попередив, що Росія може активізуватись на фронті та завдати по Україні масованих ракетних ударів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов теж переконаний, що російські окупанти до річниці повномасштабного вторгнення планують нову масовану ракетну атаку по Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 24 лютого росіяни можуть використати залишки ракет для нового удару по Україні і намагатимуться атакувати на фронті.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що Україну, найімовірніше, очікують масовані ракетні удари, але не 23 – 24 лютого. Окупанти завдадуть ударів дещо пізніше.

Експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловлював думку, що до 24 лютого російські загарбники можуть посилити бойові дії та наступ на трьох напрямках – у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України. Окупанти, ймовірно, хочуть показати сакральність цієї дати.

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