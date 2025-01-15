Можуть нести ядерний заряд: Росія вдарила по Україні ракетами Х-55СМ

У ніч на 15 січня під час масованої атаки по Україні російські війська запускали крилаті ракети Х-55СМ з масо-габаритними макетами бойових частин, щоб ускладнити роботу українських сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Defense Express.

За даними видання, ракети були запущені з літаків Ту-95МС з Волгоградської області. Х-55СМ, модифікація ракети Х-55, має збільшену дальність до 3500 км завдяки спеціальним бакам. Зазначено, що ці ракети є носіями ядерного заряду, однак під час атаки по Україні вони не містили ядерних боєголовок.

"Додамо, що використання Х-55СМ у звітах Повітряних сил за останній час зустрічається також у статистиці відбиття атак за 25 та 13 грудня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку армія РФ атакувала Україну ракетами. У низці областей запровадили превентивні відключення світла.

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