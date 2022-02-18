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Можуть обстріляти примусово вивезених жителів Донбасу заради "картинки": імовірні сценарії дій бойовиків

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Можуть обстріляти примусово вивезених жителів Донбасу заради "картинки": імовірні сценарії дій бойовиків

Людмила Денісова / Facebook

Військова розвідка, СБУ та головнокомандувач ООС попереджають про високу ймовірність провокацій з російського боку.

Окупанти можуть обстріляти примусово переселених мирних жителів "ЛДНР" заради "картинки" для російських пропагандистів. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

У Центрі наголосили, що дії окупантів становлять загрозу для мирних жителів "ЛДНР". 

"Росія, яка на словах "піклується" про долю жителів окупованого Донбасу, насправді перетворила їх на своїх заручників. Мільйони людей занурені у стан стресу та страху. Спочатку їх залякали, тепер зривають із місць, щоб везти невідомо куди й навіщо. І все для чого? Щоб Путін у своїй вигаданій війні із США виграв", - йдеться у повідомленні. 

Військова розвідка, СБУ та головнокомандувач ООС попереджають про високу ймовірність провокацій з російського боку. Зокрема, щоб вкотре безпідставно звинуватити Україну, Росія може вдатися до:

  • Мінування російськими спецслужбами об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку;
  • Терористичних актів із загиблими евакуйованими. 

Що робити мирним жителям тимчасово окупованих територій:

  • Не підкорятися примусовій евакуації;
  • Уникати місць скупчення людей;
  • Не користуватися громадським транспортом;
  • Зберігати спокій та не піддаватися паніці. 

"Весь світ бачить, що саме терористи, керовані країною-агресором, використовують мирне населення як розмінну монету, нехтуючи їхньою безпекою та життям", - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Нагадаємо, Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що російські окупанти не випускають з території фейкових "ЛДНР" чоловіків призовного віку, натомість всіх інших жителів вони примусово виселяють. 

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