Можуть обстріляти примусово вивезених жителів Донбасу заради "картинки": імовірні сценарії дій бойовиків

Військова розвідка, СБУ та головнокомандувач ООС попереджають про високу ймовірність провокацій з російського боку.
Окупанти можуть обстріляти примусово переселених мирних жителів "ЛДНР" заради "картинки" для російських пропагандистів.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У Центрі наголосили, що дії окупантів становлять загрозу для мирних жителів "ЛДНР".
"Росія, яка на словах "піклується" про долю жителів окупованого Донбасу, насправді перетворила їх на своїх заручників. Мільйони людей занурені у стан стресу та страху. Спочатку їх залякали, тепер зривають із місць, щоб везти невідомо куди й навіщо. І все для чого? Щоб Путін у своїй вигаданій війні із США виграв", - йдеться у повідомленні.
Військова розвідка, СБУ та головнокомандувач ООС попереджають про високу ймовірність провокацій з російського боку. Зокрема, щоб вкотре безпідставно звинуватити Україну, Росія може вдатися до:
- Мінування російськими спецслужбами об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку;
- Терористичних актів із загиблими евакуйованими.
Що робити мирним жителям тимчасово окупованих територій:
- Не підкорятися примусовій евакуації;
- Уникати місць скупчення людей;
- Не користуватися громадським транспортом;
- Зберігати спокій та не піддаватися паніці.
"Весь світ бачить, що саме терористи, керовані країною-агресором, використовують мирне населення як розмінну монету, нехтуючи їхньою безпекою та життям", - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що російські окупанти не випускають з території фейкових "ЛДНР" чоловіків призовного віку, натомість всіх інших жителів вони примусово виселяють.
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