Можуть обстріляти примусово вивезених жителів Донбасу заради "картинки": імовірні сценарії дій бойовиків

Військова розвідка, СБУ та головнокомандувач ООС попереджають про високу ймовірність провокацій з російського боку.

Окупанти можуть обстріляти примусово переселених мирних жителів "ЛДНР" заради "картинки" для російських пропагандистів.

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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі наголосили, що дії окупантів становлять загрозу для мирних жителів "ЛДНР".

"Росія, яка на словах "піклується" про долю жителів окупованого Донбасу, насправді перетворила їх на своїх заручників. Мільйони людей занурені у стан стресу та страху. Спочатку їх залякали, тепер зривають із місць, щоб везти невідомо куди й навіщо. І все для чого? Щоб Путін у своїй вигаданій війні із США виграв", - йдеться у повідомленні.

Військова розвідка, СБУ та головнокомандувач ООС попереджають про високу ймовірність провокацій з російського боку. Зокрема, щоб вкотре безпідставно звинуватити Україну, Росія може вдатися до:

Мінування російськими спецслужбами об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку;

Терористичних актів із загиблими евакуйованими.

Що робити мирним жителям тимчасово окупованих територій:

Не підкорятися примусовій евакуації;

Уникати місць скупчення людей;

Не користуватися громадським транспортом;

Зберігати спокій та не піддаватися паніці.

"Весь світ бачить, що саме терористи, керовані країною-агресором, використовують мирне населення як розмінну монету, нехтуючи їхньою безпекою та життям", - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що російські окупанти не випускають з території фейкових "ЛДНР" чоловіків призовного віку, натомість всіх інших жителів вони примусово виселяють.

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