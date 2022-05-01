Можуть обстрілювати з артилерії: в Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському і Поліському напрямках

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив.
Зберігається загроза завдання військовими злочинцями РФ ракетних ударів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Як зазначається, російські окупанти можуть обстрілювати з артилерії об’єкти військової та цивільної інфраструктури, що розташована на території України з території Республіки Білорусь.
“Також здійснення провокацій у районах розташованих у безпосередній близькості до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів наших сил оборони”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що часткова евакуація мирних мешканців Маріуполя з заводу “Азовсталь” відбулася успішно.
Читайте також:
- В Курській області стався обвал залізничного мосту: влада каже про диверсію
- Експерти обстежують понівечені будинків у війні: компенсація планується новим житлом, а не грошима
- Росіяни атакували сервіси "Укрзалізниці": продаж електронних квитків знову призупинено