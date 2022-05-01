Можуть обстрілювати з артилерії: в Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському і Поліському напрямках

Можуть обстрілювати з артилерії: в Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському і Поліському напрямках

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

Зберігається загроза завдання військовими злочинцями РФ ракетних ударів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, російські окупанти можуть обстрілювати з артилерії об’єкти військової та цивільної інфраструктури, що розташована на території України з території Республіки Білорусь.

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“Також здійснення провокацій у районах розташованих у безпосередній близькості до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів наших сил оборони”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що часткова евакуація мирних мешканців Маріуполя з заводу “Азовсталь” відбулася успішно.

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