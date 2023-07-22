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Можуть переміщати обладнання та навіть поранених: вантажні дрони Malloy, які отримають ЗСУ, – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Можуть переміщати обладнання та навіть поранених: вантажні дрони Malloy, які отримають ЗСУ, – відео

Вантажні дрони Malloy, які отримають ЗСУ. Фото: скриншот.

Вантажні дрони Malloy здатні транспортувати поранених військових.

Міністерство оборони Великої Британії продемонструвало роботу вантажних безпілотників Malloy, які стали частиною нового пакету допомоги Україні.    

Відео опубліковано у Facebook Міноборони Британії.

Безпілотники Malloy здатні переміщати обладнання, зброю та навіть поранених.

"Безпілотні повітряні системи, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть перекидати обладнання, зброю та навіть поранених з лінії фронту – є частиною нашого нинішнього пакету допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у британському місті вперше відкрили вулицю, названу на честь президента Володимира Зеленського (фото).

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Дата публікації
Перегляди
515
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