Можуть переміщати обладнання та навіть поранених: вантажні дрони Malloy, які отримають ЗСУ, – відео

Вантажні дрони Malloy здатні транспортувати поранених військових.
Міністерство оборони Великої Британії продемонструвало роботу вантажних безпілотників Malloy, які стали частиною нового пакету допомоги Україні.
Відео опубліковано у Facebook Міноборони Британії.
Безпілотники Malloy здатні переміщати обладнання, зброю та навіть поранених.
"Безпілотні повітряні системи, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть перекидати обладнання, зброю та навіть поранених з лінії фронту – є частиною нашого нинішнього пакету допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у британському місті вперше відкрили вулицю, названу на честь президента Володимира Зеленського (фото).
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