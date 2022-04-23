"Можуть піти роки": в ОВА розповіли, скільки часу потрібно на повне розмінування Київської області

"Можуть піти роки": в ОВА розповіли, скільки часу потрібно на повне розмінування Київської області

В 35 територіальних громадах Київської області проходили бойові дії. Ці населені пункти потрібно обстежити і розмінувати. На це можуть піти роки.

Сапери продовжують розмінування територій Київської області, які були звільнені від російських окупантів. Після роботи саперів у звільнених населених пунктах йде етап відновлення електромереж, водо - і газопостачання та інших елементів критичної інфраструктури.

Про це заявив керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телеканалу "Дом".

"Це величезна територія, яку зараз в першу чергу потрібно обстежити, провести розмінування, хоча б поверхневий огляд. Якщо ми будемо говорити про повне розмінування, ми розуміємо, на жаль, що на це можуть піти роки", - зазначив він.

Нагадаємо, що у Київській області повністю або частково відновлено газопостачання у 103 населених пунктах. Без газопостачання ще залишаються 17 населених пунктів.

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