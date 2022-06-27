Можуть проводити демонстративні та провокаційні дії: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Військові Білорусі можуть провокувати українських захисників на кордоні.
Армія диктатора Лукашенко може посилити ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Як стало відомо, армія Білорусі на Волинському та Поліському напрямках може проводити демонстративні та провокаційні дії в прикордонних з Україною районах.
“Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь. Вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Миколаєві ексдепутат міськради хотів створити "народну республіку" та приєднатися до РФ.
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