"Можуть розгорнути бій з прикордонниками": експерт про перекидання "кадирівців" до кордону України

Окупаційна армія Росії розмістили біля кордону України, біля Сумської області, одразу кілька батальйонів "кадировців". На думку військового експерта Олега Жданова, наразі немає загрози від російських найманців. Проте "кадировці", потенційно можуть вступити в бій з українськими прикордонниками.

Про це він розповів в інтервʼю "Главреду".

"Я теж бачив цю заяву, але у ній не пояснюється, які це батальйони. А вони різні – танковий, артилерійський дивізіон, який за штатною структурою теж дорівнює батальйону, піхота, Росгвардія. Якщо цей батальйон сформувався у Чечні, то, скоріше за все, це може бути Росгвардія. У росіян вже є бойовий батальйон з добровольців-чеченців "Ахмат", який воює на Донецькому напрямку, а в основному такі батальйони "ахматівців-кадирівців"– це підрозділи Росгвардії, які не призначені для бойових дій. Тому як можна оцінити загрозу від них, якщо ми не знаємо їхнього складу?! Якщо це мотострілецькі батальйони, то в них є бронетранспортери або бойові машини піхоти. Піхота без танків не атакуватиме, тому і танки, і артилерія у цих батальйонів тоді теж мають бути", - зазначив експерт.

За словами Жданова, у будь-якому випадку, чотири батальйони "погоди на зроблять". Бо навіть, якщо брати до уваги найбільший штат у 450-500 осіб для кожного з чотирьох батальйоні – це загалом близько 2000 особового складу, тоді як в кожній з трьох прикордонних областей РФ, тобто у Курській, Брянській та Бєлгородській областях перебуває по 10-12 тисяч військовослужбовців тільки для прикриття кордону.

"Тобто до 25 тисяч загалом на три області. А якщо ці чеченські батальйони, як зазначалося, перебувають на глибині 150-200 км від кордону, то це другий ешелон оборонної лінії на кшталт так званої лінії Суровікіна, яку сьогодні будують росіяни вздовж кордонів з Україною.Однак боєздатність батальйону доволі висока, адже це основна бойова одиниця будь-якої армії світу", - пояснив експерт.

Він додав, що до прикладу, стрілецький батальйон армії РФ може самостійно вести бойові дії до трьох діб і наступати до 1 км вглиб фронту (а на ділянці прориву – до 500 м). Завдання батальйону – просунутися максимум на 5 км вглиб противника на не підготовлену оборону і до 3 км – на підготовлену на ділянці прориву.

"Тому розвідку боєм на українському кордоні вони цілком можуть влаштувати. Тобто якщо це, наприклад, мотострілецький батальйон, то він може розгорнути бій з нашими прикордонниками, і ми будемо змушені тягнути туди резерви, але не відправимо їх на інші оперативні ділянки", - резюмував Олег Жданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тисячі кадирівців прибули на кордон!

Нагадаємо, американський генерал розповів, коли закінчиться війна в Україні.

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