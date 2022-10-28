"Можуть розшаруватись на кілька епізодів": в ОК "Південь" розповіли, що задумали окупанти на Херсонщині

ЗС РФ готують оборону на лівому березі Дніпра на Херсонщині, але можуть залишити деякі сили для утримання правого.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що окупанти намагаються розробити кілька планів дій на півдні України. Через велику кількість особового складу окупанти можуть "розшаруватись на кілька епізодів".

Про це повідомляє Укрінформ.

"Насправді їх там настільки багато, що вони можуть розшаровуватись, як то кажуть, на кілька епізодів. Так і відбувається, що вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега - це також досить красномовно. Те що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, і світової спільноти, підготовку до вуличних боїв - це також одна з характеристик їхньої поведінки, їхньої подальшої операції, подальшого розвитку подій", - наголосила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зазначила, що українські військові відстежують дії росіян і розуміють, що відбувається.

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти посилюють угруповання на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області за рахунок "мобіків". Крім того, з регіону триває так звана "евакуація".

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