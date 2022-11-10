"Можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС": військовий експерт – про ймовірний наступ з Білорусі

Військовий експерт та керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що окупанти можуть використати російське угруповання в Білорусі на Волинському, Рівненському та Житомирському напрямках.

Таку думку він висловив в інтерв'ю проєкту "Орестократія".

Чмут припускає, що росіяни можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС.

"Очевидно, там недостатньо сил і засобів для того, щоб захопити Київ, але може відбутися спроба захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей або хоча б ускладнення логістики, ускладнення в цілому життєдіяльності, а це економіка країни. Вони також можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС", – сказав експерт.

На його думку, такий наступ може розпочатися в будь-який момент.

"Ми не знаємо скільки, але білоруси проходять мобілізацію, їх розбавляють російськими військами і поки що все йде до того, що це можливо. Ми ще не виграли війну, вона ще не закінчилася, давайте виходити з ймовірних гірших сценаріїв. Можливо, Україна пояснить білорусам, що так недобре робити, і вони знайдуть спосіб не вступати в цю війну, можливо, Захід нас підтримає додатково в цьому бажанні, тут все змінюється кожного дня, через тиждень вже абсолютно інші умови", – заявив Чмут.

Загроза наступу з Білорусі

Білорусь допомагає Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. Останнім часом з'являється все більше повідомлень про можливий новий наступ з РБ.

Самопроголошений президент країни Лукашенко оголосив приховану мобілізацію в селах, яка буде проходити під виглядом перевірки бойової здатності військ.

Також на початку листопада Білорусь та Росія розпочали підготовку до проведення спільного оперативного військового навчання "Щит Союзу-2023".

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як діятимуть в разі повторного наступу з Білорусі. Щойно окупанти спробують ступити на українську землю, ЗСУ зустрінуть їх масованим вогнем.