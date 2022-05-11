"Можуть стріляти і з Росії": Арестович прокоментував відкидання за кордон військ РФ у Харківській області

"Можуть стріляти і з Росії": Арестович прокоментував відкидання за кордон військ РФ у Харківській області

Українська армія у Харківській області наблизилася до кордону з Росією, а десь і вийшла на нього. Утім, обстріли можливі і з російської території.

Проте, Харків таки вдалося зробити більш безпечним.

Про це заявив радник ОП Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 11 травня.

"Вони прибрали частину своїх військ, розгромлені частини на російську територію, частину перекинули на Луганський напрямок, Попасну, Рубіжне… А частину замінили мобілізованими з так званих "ЛНР/ДНР", але можливості у них низькі, наші почали брати полонених. Але кордон вже давно не є безпечною зоною, і конфлікт не припиниться у цьому місці. Тому що російські частини дислокуються у Бєлгородській області, їх там, мабуть, 10 БТГ вже є, тому що частину ввели сюди. І російські війська стріляють по території України через кордон, приміром, обстрілювали Сумську область. Від цього, я думаю, не припиниться нічого. Це (відсунення військ РФ до кордону, - ред.) має символічне значення, військового - ні, тому що цілком імовірна стрілянина, нові спроби заходити, взаємне вклинювання може бути", - сказав Арестович і додав, що "наші війська можуть відповідати і будуть".

Утім, він зауважив, від Харкова російські війська дійсно відсунули.

"До міста дістає лише РЦЗВ з російської території. Зробили безпечнішим Харків, не остаточно, але зробили безпечнішим", - додав радник ОП.

Раніше Арестович заявив, що у Росії почалась "чистка" військового керівництва, якої так боялися всі генерали.

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