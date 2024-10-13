Можуть суттєво вплинути на ситуацію: Жорін про загрозу від появи військових з КНДР

Він вважає, що залучення північнокорейських військових для війни проти України є цілком реальним.
Навіть невмотивовані та погано оснащені солдати з Північної Кореї можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті.
Таку думку вислови заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.
На його думку, окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з РФ. У першу чергу йдеться про ППО, інженерів і тд.
"Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. І вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", – каже Жорін.
Він вважає, що залучення північнокорейських військових є цілком реальним. Адже на відміну від наших західних партнерів, союзникам РФ нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть.
"Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати", – додав Жорін, нагадуючи, що режим КНДР уже давно під багатьма санкціями.
Солдати з КНДР в Україні: що відомо
Раніше в ISW повідомили, що в Росії готують кілька тисяч солдатів із КНДР і можуть відправити на війну проти України.
На думку аналітика Віталія Портникова, можлива поява військ Північної Кореї в Україні показує, що у Кремля серйозні проблеми з резервами і найманці з КНДР будуть відігравати ту роль, яку раніше виконували "вагнерівці".
Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут також вважає, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні в Україні.
Військовий експерт Олександр Коваленко припустив, що північнокорейські підрозділи можуть виконувати не тільки інженерні завдання, але й брати участь у боях на лінії зіткнення.
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