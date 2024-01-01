"Можуть виготовляти до 120 ракет на місяць" – експерт дав прогноз щодо ударів РФ по Україні

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що окупаційна армія Росії продовжить завдавати удари по об'єктах інфраструктури України. Адже окупанти мають потенціал для цього – вони можуть виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць усіх класів.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Вони можуть виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць усіх класів – від далекобійних Х-101, "Калібр", "Кинджал", до середнього і ближнього радіусу Х-31, Х-35, Х-59. Чогось особливо нового росіяни запропонувати вже не зможуть. У частині, що стосується тактики, вони на вершині своєї майстерності. Змішані цикли крилатих, балістичних ракет, які будуть підсилюватися в обов'язковому порядку "Шахедами", буде це відбуватися і надалі рівно доти, поки вони мають кошти купляти на світових ринках всю необхідну для цього мікроелектроніку і напівпровідники. І допоки вони продають нафту і газ, вони ці кошти матимуть", - наголосив експерт.

Черник також наголосив, що Повітряні сили України підняли рівень захисту нашого неба, на противагу до минулої зими, мінімум удвічі, а то і втричі. Однак небо на 100% ніколи не закривається.

"Можна підняти тільки коефіцієнт успішності. Сьогодні він був дуже успішний. Коли була попередня масова атака, за ракетами ми досягнули рівня збивання 71%, за "Шахедами" – 75%. Можемо підвищувати цей коефіцієнт до 95-98%, за рідкісними випадками навіть до 100%. Однак все ж таки проривання будуть. Противник має другу ракетну школу у світі", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, окупанти у новорічну ніч атакували Україну 90 безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО збили 87 дронів.

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