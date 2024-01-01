"Можуть виготовляти до 120 ракет на місяць" – експерт дав прогноз щодо ударів РФ по Україні

Військовий експерт розповів про повітряні атаки росіян по Україні.
Військовий експерт Петро Черник зазначив, що окупаційна армія Росії продовжить завдавати удари по об'єктах інфраструктури України. Адже окупанти мають потенціал для цього – вони можуть виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць усіх класів.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Вони можуть виготовляти від 100 до 120 ракет на місяць усіх класів – від далекобійних Х-101, "Калібр", "Кинджал", до середнього і ближнього радіусу Х-31, Х-35, Х-59. Чогось особливо нового росіяни запропонувати вже не зможуть. У частині, що стосується тактики, вони на вершині своєї майстерності. Змішані цикли крилатих, балістичних ракет, які будуть підсилюватися в обов'язковому порядку "Шахедами", буде це відбуватися і надалі рівно доти, поки вони мають кошти купляти на світових ринках всю необхідну для цього мікроелектроніку і напівпровідники. І допоки вони продають нафту і газ, вони ці кошти матимуть", - наголосив експерт.
Черник також наголосив, що Повітряні сили України підняли рівень захисту нашого неба, на противагу до минулої зими, мінімум удвічі, а то і втричі. Однак небо на 100% ніколи не закривається.
"Можна підняти тільки коефіцієнт успішності. Сьогодні він був дуже успішний. Коли була попередня масова атака, за ракетами ми досягнули рівня збивання 71%, за "Шахедами" – 75%. Можемо підвищувати цей коефіцієнт до 95-98%, за рідкісними випадками навіть до 100%. Однак все ж таки проривання будуть. Противник має другу ракетну школу у світі", - резюмував військовий експерт.
Нагадаємо, окупанти у новорічну ніч атакували Україну 90 безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО збили 87 дронів.
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