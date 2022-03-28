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Можуть завдати ракетних ударів по об'єктах на суші: кораблі окупантів увійшли до закритих районів Чорного моря

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Можуть завдати ракетних ударів по об'єктах на суші: кораблі окупантів увійшли до закритих районів Чорного моря

Ілюстрація / Associated Press

Окупанти намагалися безуспішно штурмувати н.п. Благодатне.

Кораблі російських окупантів увійшли до закритих районів Чорного моря. Ймовірно, загарбники планують завдати ракетних ударів по об'єктах на території України.

Про це попереджає Генеральний штаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів. Продовжує проведення інженерних робіт. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Благодатне, успіху не мав. Корабельний склад чорноморського флоту рф виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України", - йдеться в повідомленні.

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