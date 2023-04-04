Можуть завдати ядерного удару: Росія передала Білорусі комплекси "Іскандер-М"

Очільник Міноборони Росії Шойгу під час наради з керівним складом збройних сил Росії заявив про оснащення білоруських військових частин комплексами "Іскандер-М".

Росія до Білорусі завезла комплекси "Іскандер-М". Вони можуть завдавати ядерних ударів.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За словами Шойгу, білоруським військовим передано ракетний комплекс "Іскандер-М", який може використовуватися в ядерному оснащенні.

Ці заяви російського міністра оборони на тлі загострення ситуації на Донбасі та анексії Росією Криму вкотре підтверджують агресивну політику Кремля та загрозу для міжнародної безпеки.

Водночас 3 квітня на полігоні в Росії розпочато навчання білоруських розрахунків комплексу "Іскандер-М".

Також частина білоруських штурмових літаків отримала здатність завдавати ударів засобами поразки в ядерному оснащенні. За словами Шойгу, для цього білоруські льотчики пройшли перепідготовку в Росії та навчилися управлінню літаками, оснащеними ядерною зброєю.

Нагадаємо, що в Білорусі диктатор Лукашенко дав доручення перевірити бойову готовність армії. Це начебто має комплексний характер.

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