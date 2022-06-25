Можуть зайти ворожі ДРГ: у воєнній розвідці України повідомили про загрозу з території Білорусі

Можуть зайти ворожі ДРГ: у воєнній розвідці України повідомили про загрозу з території Білорусі

З території Білорусі до України можуть зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Водночас ударних угрупувань для повноцінного наступу з білоруського боку на сьогодні немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Він наголосив, що, за даними воєнної розвідки України, на сьогоднішній день окремі підрозділи спеціального призначення Російської Федерації проводять спільні навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі. Вони відпрацьовують відповідне застосування цих спецпідрозділів з території Білорусі на територію України. І, відповідно, вони вивчають район можливих бойових дій.

"Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію. Якщо говорити про створення ударних угруповань, то на сьогодні ми цього не відмічаємо", - пояснив він.

Утім Скібіцький додав, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі.

"Але досвід березня-квітня, коли російські війська були перегруповані, виведені з території Білорусі і перекинуті на схід України, свідчить, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі", - зазначив представник ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, розвідка Британії вважає, що найближчими місяцями наступ Росії в Україні сповільниться, адже окупанти виснажують свої ресурси в Україні.

Читайте також: