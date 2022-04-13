Можуть здетонувати від дотику: на Дніпропетровщині триває розмінування, знищено понад 400 боєприпасів

Можуть здетонувати від дотику: на Дніпропетровщині триває розмінування, знищено понад 400 боєприпасів

Переважно рятувальники мали справу з елементами заборонених касетних ракет.

На Дніпропетровщині піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. Від початку повномасштабної війни в регіоні було знищено 403 російських боєприпаси.

Про це 13 квітня повідомили в ДСНС.

Більшість знахідок - у Криворізькому та Синельниківському районах.

"Переважно мали справу з елементами заборонених касетних ракет. Ними ворог обстрілював райони Дніпропетровщини. Елементи касетних ракет мають форму циліндра. Довжина – майже 13 см. Вони дуже небезпечні, бо можуть здетонувати від будь-якого дотику", – розповіли рятувальники.

Громадянам нагадали: підозрілі предмети ні в якому разі не можна чіпати, вони можуть бути небезпечними.

Якщо побачили невідому знахідку, повідомляйте рятувальників за номером 101 або поліцейських – 102.

Нагадаємо, у Дніпрі під російський ракетний удар по аеропорту потрапили п'ятеро рятувальників. Усі вони перебувають в лікарнях міста з осколковими пораненнями. "Найважчу" пацієнтку лікарям вдалося стабілізувати.

ДСНС попередило про вибухівку у предметах навколо

Читайте також: