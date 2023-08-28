"Можуть змінити тактику": у ГУР розповіли, чого очікувати від росіян восени

РФ вивчає енергетичні об'єкти України, зокрема, шукає їхні вразливі місця та розташування систем ППО. Таким чином ворог може вдатися до нової тактики обстрілів по Україні.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, пише "РБК-Україна".

Новий підхід Росії залежатиме від того, наскільки методично правильно окупанти визначать критичні для нас об'єкти.

"Це може бути і 1-3 удари, спрямовані на один об'єкт, щоб його остаточно знищити. І масований удар різними видами озброєння - безпілотниками і ракетами", - сказав Скібіцький.

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Попри це, за його словами, масованих ударів, як це було минулого жовтня, листопада, грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде.

"Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягнути своєї мети, а натомість лише виснажать свої запаси, як торік", - сказав представник воєнної розвідки.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що загроза масованих ракетних ударів по території України зберігатиметься протягом усієї загарбницької війни

Зазначимо, що російські окупанти під час атаки по Україні в ніч проти 28 серпня запускали хибні цілі, влаштувавши "блукання" своїх ракет.

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